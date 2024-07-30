فرص تأهل المنتخب الأوليمبي لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يستعد المنتخب المصري الأوليمبي لمواجهة نظيره إسبانيا في تمام الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وتعادل المنتخب الأوليمبي المصري في الجولة الأولى أمام الدومنيكان من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على أوزباكستان بهدف دون رد.

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ويسعى المنتخب المصري الأوليمبي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على منتخب إسبانيا، حيث سيحسم تأهله مباشرة لدور ربع النهائي في صدارة المجموعة.

وفي حالة تعادل منتخب مصر أمام إسبانيا بأي نتيجة سيحسم تأهله رسميًا لدور الثمانية دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى.

وفي حالة خسر المنتخب المصري الأوليمبي في مباراة إسبانيا اليوم، سينتظر نتيجة مباراة منتخبي الدومنيكان وأوزباكستان، ففي حالة التعادل بينهما يصعد منتخب مصر كوصيف لمجموعته.

وفي حالة فوز أوزباكستان ستصعد مصر أيضًا، أما في حالة فوز الدومنيكان، سيدخل المنتخب المصري في حسبة فارق الأهداف بينهما أو الأكثر تسجيلًا للأهداف في حالة التساوي، خاصة وأن كلا المنتخبين سيكون لديه أربع نقاط.