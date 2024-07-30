مفاجأة.. صدام بين كولر وبيرسي تاو في الاهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن صدام بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي وبين الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دخل في أزمة مع كولر وذلك بسبب رعونة اللاعب في التدريبات الفترة الأخيرة”.

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وأضاف: “تاو يتدرب مع النادي الاهلي برعونة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي بعض الأحيان وذلك بحجة شكواه من الإصابة وهو الأمر الذي يزعج مارسيل كولر ويجعله يستبعده من التشكيل الأساسي للفريق الأول خلال الفترة القادمة.

واختتم: “كولر منزعج مما يفعله بيرسي تاو وأبلغ إدارة الأحمر برغبته في عدم استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة”.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.