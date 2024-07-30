5 قنوات مجانية تنقل مبارة مصر الأوليمبي وإسبانيا بأولمبياد باريس 2024

يستعد اليوم منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره إسبانيا في تمام الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب المصري الأوليمبي التعادل في الجولة الأولى أمام نظره جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب أوزباكستان بهدف دون رد.

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وتنقل خمس قنوات مجانية مباراة مصر وإسبانيا في تمام الرابعة عصرًا وهي كالتالي..

قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات

التردد: 11515

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي (V)

قناة الجزائرية السادسة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11679

معدل الترميز: v رأسي

الاستقطاب: 27500

bein sports extra 1

التردد: 11054 (نايل سات)

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

bein sports extra 2 وbein sports extra 3

التردد: 12604 (نايل سات)

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

ويسعى المنتخب المصري الأوليمبي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على منتخب إسبانيا أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للدور التالي من البطولة.