"تحايل على الجميع".. حكم دولي يكشف صحة ركلة جزاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق جهاد جريشة الحكم الدولي المصري السابق، على ركلة جزاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والتي سجل بها إمام عاشور التعادل للأحمر، خلال المباراة التي جمعت بين الثنائي مساء أمس.

وقال جريشة في تصريحات إذاعية: "محمد معروف احتسب ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة سعد سمير لوسام أبو علي، وهذا خطأ غير صحيح، لذلك اعترض لاعبو سيراميكا، وهي ركلة جزاء غير صحيحة".

وأضاف: "لا توجد إعاقة متعمدة من سعد سمير، ولكن السقوط طبيعي لوسام الذي تحايل في السقوط داخل منطقة الجزاء، ونجح في خداع الحكم، والالتحام حدث بعد سقوط الفلسطيني، ولم يكن مدافع سيراميكا متعمدًا لجذب أو عرقلة لاعب الأهلي، ولكن الأخير كان متعمدا السقوط وتحايل على الجميع".

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقات الدوري المصري الممتاز.

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