أول تعليق من أشرف صبحي بعد لقطته مع زيزو عقب مباراة أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على لقطته مع أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، عقب مباراة أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024.

وخرج زيزو من مباراة منتخب مصر الأولمبي وأوزبكستان مستبدلا، وظهر عليه علامات الغضب أثناء التبديل ورفض مصافحة ميكالي المدير الفني للمنتخب، ولكن عقب نهاية المباراة وفي غرفة تغيير الملابس، اجتمع به أشرف صبحي ودار حوار بينهما.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج "مساء الأنوار" على قناة إم بي سي مصر: "تحدثت مع زيزو والنني عقب المباراة، لأنهما من قائدي المنتخب ولهما كامل التقدير لما يقدمانه من أداء داخل الملعب، وشعرت بغضب زيزو عقب تغييره في اللقاء، وكنت متأكدا من أنه يريد الاستمرار في الملعب".

وأضاف: "بسبب هذا الموقف تحدثت مع أحمد سيد زيزو بشكل خاص، وذلك من أجل دعمه، لا سيما وأننا مقبلون على مباراة مهمة، ونريد تحقيق الفوز فيها والتأهل، وتحقيق ميدالية مع المنتخب الأولمبي".

اقرأ أيضًا:

ماذا فعل زيزو أثناء خروجه من مباراة مصر وأوزبكستان? (صور)

أول رد من المنتخب الأولمبي على تصرف زيزو أمام أوزباكستان