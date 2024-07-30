وزير الشباب والرياضة يكشف أسباب توقعات اللجنة الأولمبية بهزيمة لاعبي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب توقعات اللجنة الأولمبية المصرية، بهزيمة بعض لاعبي البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج "مساء الأنوار" على قناة إم بي سي مصر: "يوجد دراسة بدأنا فيها عام 2018، للحصول على عدد ميداليات أكثر هذه النسخة، خاصة وأننا توقعنا الحصول على ثلاث إلى خمس ميداليات في طوكيو وحققنا 6 ميداليات".

وأضاف: "نسعى في نسخة أولمبياد باريس لتحقيق المزيد من الميداليات، وما حدث من اللجنة الأولمبية بنشر توقعات لأبطالنا في الأولمبياد كان الهدف منه هو التصنيف وليس التوقع، وهذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل ما حدث من اللجنة الأولمبية المصرية من هنا.

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