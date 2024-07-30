طريقة مشاهدة مباراة المغرب والعراق بأولمبياد باريس 2024

يلتقي اليوم منتخبي المغرب والعراق في تمام السادسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحصد كل منتخب ثلاث نقاط بالفوز في مباراة والهزيمة في مباراة، حيث تتساوى كل منتخبات المجموعة في عدد النقاط برصيد ثلاث نقاط لكل منتخب.

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ويمكن مشاهدة مباراة المغرب والعراق عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة، أو يمكن مشاهدة المباراة عبر قناتين مفتوحتين، وهما الرياضية المغربية والجزائرية، حيث يأتي تردد القناتين كالتالي..

قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات

التردد: 11515

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي (V)

قناة الجزائرية السادسة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11679

معدل الترميز: v رأسي

الاستقطاب: 27500

ويأتي تشكيل المغرب المتوقع لمباراة العراق كالتالي..

في حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: مهدي بوكامير – زكريا الواحدي – أسامة العزوزي – أشرف حكيمي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون – أسامة تارجالين – بلال الخنوس.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – إلياس بن صغير – سفيان رحيمي.

بينما يأتي تشكيل العراق لمباراة المغرب اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: حسين حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون – زياد تحسين – حسين عامر – أحمد مكنزي.

خط الوسط: كرار محمد – إبراهيم بايش – نهاد محمد.

خط الهجوم: علي جاسم – أيمن حسين – يوسف الأمين.