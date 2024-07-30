ميكالي يدفع بنجم جديد في مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد باريس

يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بنجم جديد في مباراة المنتخب اليوم ضد نظيره إسبانيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وتعادل المنتخب الأوليمبي في الجولة الأولى أمام نظيره الدومنيكان من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب أوزباكستان بهدف دون رد.

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ومن المقرر أن يدفع ميكالي بمحمود صابر، نجم فريق بيراميدز في تشكيل مباراة اليوم ضد إسبانيا، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف للاعب.

وكان محمود صابر قد غاب عن مبارتي الدومنيكان وأوزباكستان بسبب إيقافه، وذلك بعد طرده في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب في النسخة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ ميكالي مباراة اليوم أمام إسبانيا بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمد النني – محمود صابر – محمد شحاتة.

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد سيد زيزو.