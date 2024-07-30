أزمة تواجه المنتخب الأوليمبي قبل ساعات من مباراة إسبانيا

يواجه المنتخب الأوليمبي أزمة، وذلك قبل ساعات من مواجهة إسبانيا، المقرر لها مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

ويوجد ثلاث لاعبين بتشكيل منتخب مصر تحت تهديد الإيقاف في المباراة القادمة حال التأهل لربع نهائي البطولة، وذلك بسبب حصولهم على إنذارين في المبارتين السابقتين أمام الدومنيكان وأوزباكستان.

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ويوجد 3 لاعبين في المنتخب الأولمبي مهددون بالغياب عن ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، حال التأهل أمام إسبانيا في مباراة اليوم، وذلك إذا حصلوا على إنذار في مباراة اليوم، وهم: عمر فايد، ومحمد شحاتة، وبلال مظهر.

وتعادل المنتخب الأوليمبي في الجولة الأولى أمام نظيره الدومنيكان من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب أوزباكستان بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يبدأ «ميكالي»، اللقاء أمام إسبانيا بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمد النني – محمود صابر – محمد شحاتة.

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد سيد زيزو.