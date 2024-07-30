"بعدما احتفل على طريقته".. رسالة من عمر كمال للراحل أحمد رفعت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من احتفاله بهدفه في شباك سيراميكا كليوباترا مساء أمس، ارفقها بصورة أخرى للراحل أحمد رفعت وهو يحتفل بنفس الطريقة.

وسجل عمر كمال الهدف الرابع للنادي الأهلي، في شباك سيراميكا كليوباترا، لتنتهي المباراة لصالح الأحمر بنتيجة 4-1.

وعلق عمر على الصورة، وكتب: "لقد كان احتفالاً لن أنساه أبدًا وستبقى بداخلي لبقية حياتي، ستظل دائمًا في قلبي، في الجنة ونعمها حبيبي".

وتوفي أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، يوم 6 يوليو الحالي، بعد تدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مباريات فريقه.

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