شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في حوار خاص لليوم السابع: نتعرض لهجوم غير مبرر وأتوقع حصولنا على 7 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

ـ نتعرض لهجوم غير مبرر قبل المشاركة في أولمبياد باريسـ بطلب من اللاعبين عدم الالتفات الي الشائعات والهجوم ونرد بالبيانات الرسميةـ وزير الرياضة يبذل جهد كبير لتحفيز اللاعبين في كل الألعابـ مقدرش اسحب الموبايلات من اللاعبين عشان يعرفوا يطمنوا علي أهلهمـ مكافأة الألف يورو لمحمد السيد هي مكافأة فورية خارج اللائحة وبحضرله هدية أخريـ زياد السيسي كان قريبا من ميدالية أولمبية ولكن مواجهة اللاعب التونسي كانت صعبةـ اطالب الجماهير المصرية بمؤازرة اللاعبين حتي نهاية الدورة ورفع معنوياتهمـ أتوقع حصولنا علي 7 ميداليات إلى 11 ميدالية

تحدث ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن كواليس الفترة الماضية، في ظل الهجوم الذي تعرضت له البعثة المصرية عبر السوشيال ميديا، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ورد إدريس في حوار خاص لـ ”الخليج 365”، على الكثير من الشائعات التي طالت لاعبي البعثة وكثير من الأمور التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية في الحوار التالي:

ـ حدثنا عن الميدالية البرونزية التي حققها محمد السيد في السلاح؟

ميدالية في وقتها، بسبب الضغط الكبير على اللاعبين والبعثة، هناك شائعات كثيرة حول اللاعبين وكان من بينها ما أثير عن اتحاد الفروسية، وفرغنا أنفسنا للرد على تلك الشائعات لمنح اللاعبين فرصة للتركيز على المنافسات، ونتمنى أن تكون تلك الميدالية بداية موفقة.

ـ ولكن، كنا ننتظر ميداليات أكثر من السلاح خاصة زياد السيسي ومحمد عامر؟

عندما تضع توقع يجب أن تتوقع بناءً على التصنيف، وزياد السيسي كان لديه فرصة أكثر من محمد السيد، ولكن حدث العكس، وهذا ليس تقليلاً من محمد السيد، ولكننا نتحدث عن التصنيف، وهناك عامل مهم وهو التوفيق، وهذا ما حدث مع زياد، خاصة أن مباراة لاعب تونس مثلاً كانت صعبة على زياد لأنه لم يتفوق عليه في 6 مواجهات سابقة، وفي المقابل لو كان محمد عامر في تلك المباراة كان سيفوز عليه لأنه سبق وفاز عليه أكثر من مرة، ومتعة الرياضة هي المنافسة وأخطاء الحكم جزء من اللعبة والمتعة.

ـ هل تتفق أن هناك ترصد بالبعثة المصرية حتى قبل السفر؟

وصلنا إلى أنه تم وضع صورة للاعب من دولة أخرى، وقيل أنها لاعبة مصرية تائهة، بالنسبة لي أفضل عدم الرد على أحد، ولكن هذا يؤثر على اللاعبين، مثلاً في القرار الوزاري بخصوص الفروسية، نائل نصار يسافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة، وليس على نفقة الاتحاد، ودخلنا في قصص عمر مصر ولا الأعراف ولا التقاليد المصرية ما دخلت فيها، ولا يجب أن نقهر اللاعبين، لم يقل أحد أننا سنحصد 148 ميدالية بـ 148 لاعب في البعثة، قلت سنحصد من 7 إلى 11 ووزير الرياضة قال من 6 إلى 10.

قبل اختبارات الأولمبياد حدثت تصفيات وتم اختيار أفضل اللاعبين للمشاركة، ولا يمكن لأي شخص في العالم أن يمنع لاعب تأهل للأولمبياد من المشاركة.

ـ قلت قبل انطلاق الأولمبياد أن السوشيال ميديا لو أثرت على اللاعبين ستحب الهواتف هل هذا القرار مازال قائماً حتى الآن؟

بالفعل قلت ذلك، ولكن لن أفعل ذلك، قلت ذلك في محاولة لتهدئة السوشيال الميديا، ولكن للأسف هذا لم يشكل فارقاً، ولا يمكن سحب هواتف اللاعبين لأنهم يتواصلون مع ذويهم، ولا يمكن أن أحرمهم من ذلك، ولكنني أنصحهم فقط وأرفع من روحهم المعنوية.

لاعبة الملاكمة سنها صغير، ووزنها 50 كيلوجرام والنزول والطلوع بالوزن ليس أمراً سهلاً، واضطررنا إلى الحديث عن تفاصيل صحية لم يكن ينبغي أن نقولها.

ـ ماذا عن الهجوم على مكافأة محمد السيد بألف يورو؟

لدينا عرف في البعثات، هذا موسم بالنسبة لناس كثيرة لديها كره للرياضة المصرية، هدفهم تشويه صورتنا، هذا وقت الجهلاء والغير فاهمين، ومعتادون على هذا، ألف يورو جائزة تمنح للاعب خلال البطولة، وأنا سأهديه هدية بنفسي عبارة عن ساعة، وهذا خارج ميزانية السفرية، هذه المكافأة غير اللائحة، والدولة رصدت للاعب 2 مليون جنيه.

ـ ما هي توقعاتك لباقي أعضاء البعثة؟

أتمنى أن نصل إلى 7 ميداليات، ولكن فقدنا ميداليتين في السلاح.