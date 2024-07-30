شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يعلن اقتراب عودته للملاعب بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد أيمن منصور مدافع النادي المصري، عن اقتراب عودته إلى الملاعب في الأيام المقبلة، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر أيمن منصور صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال مشاركته مع الفريق البورسعيدي، وعلق "قريباً".



احمد ايمن منصور

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا، خلال شهر مارس الماضي.

وأكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجراحة قد استمرت لمدة ساعتين.

وأضاف طبيب المصري، أنه تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

وكانت الأشعة التى خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب المصرى، قد أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فريق زد، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.