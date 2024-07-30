شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. انتعاش آمال المقاولون العرب فى البقاء بالدوري بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتعشت آمال فريق المقاولون العرب، للبقاء في دوري الأضواء والشهرة، بعد الفوز الثمين الذي حققه ذئاب الجبل في الجولة 19 والمؤجلة من مسابقة الدوري، على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتاج المقاولون العرب للفوز فى مبارياته المتبقية في الدوري، لحصد 12 نقطة كاملة ورفع رصيده إلى 36 لتجنب الهبوط إلى القسم الثاني أو انتظار الهدايا من منافسيه في قاع الجدول.

المباريات المتبقية للمقاولون:

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

وتأكد هبوط فريق الداخلية رسمياً إلى القسم الثاني، بينما تكافح فرق، المقاولون العرب، بلدية المحلة، فاركو، الإسماعيلي، الجونة والبنك الأهلي للوصول إلى النقطة 36 وهي نقطة الأمان للبقاء في المسابقة المحلية وعدم الهبوط إلى المحترفين.