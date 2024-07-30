شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق البنا يتأهل الى نصف نهائى فاينال C,D التجديف بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

نجح عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي فاينال C,D في أولمبياد باريس 2024 ، وذلك بعد إنهاء سباق القارب الفردي في المركز السادس بزمن قدره 7 دقائق و18 ثانية.

ومنحت هذه النتيجة البنا حق المنافسة في نصف النهائي فاينال C,D والذي سيضم 12 متسابقًا أصحاب المراكز من الثالث عشر حتى الرابع والعشرون

وكان عبد الخالق البنا تأهل الى ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وذلك بعد حصوله على المركز الثالث فى التصفية الأولى لسباقات التجديف للقارب الفردى مسافة 2000 متر بزمن قدره 7:05 دقيقة.

ومن المقرر أن يخوض البنا منافسات نصف النهائى غدا الاربعاء فى الحادية عشر صباحا.

ويمثل التجديف فى الأولمبياد الثلاثى عبدالخالق البنا، وأحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة.