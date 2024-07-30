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شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية عائلية.. محمد السيد صاحب برونزية باريس.. الأب مدرب والأم عضو مجلس إدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:28 م
يمتلك محمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف فى أولمبياد باريس 2024، عائلة رياضية 100% نجحت فى مساعدته للوصول إلى منصة التتويج فى الدورة الأولمبية الحالية، حيث أنه يمتلك مدربًا بدرجة أب وهو السيد سامى الذى نجح فى المساهمة فى حصد نجله لميدالية أولمبية.
عائلة محمد السيد
حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور
وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.
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