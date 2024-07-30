شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك اليوم .. المجلس يمنح عواد حرية تحديد مصيره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك أن محمد عواد حارس الفريق، صاحب قرار الاستمرار في الفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن الإدارة عرضت على عواد تخفيض عقده الى 8 ملايين جنيه، والكرة أصبحت في ملعب عواد، سواء بالموافقة على العرض من عدمه .

وأضاف المصدر أن الإدارة لاتقف في طريق ومستقبل أى لاعب، و النادى تقدم بعرض مالى للحارس، وهو صاحب القرار وحرية الاختيار سواء بالموافقة والاستمرار مع الفريق الفترة المقبلة، أوغير ذلك.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،على راحة اليوم من التدريبات، بقرار من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، وذلك بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

