شكرا لقرائتكم خبر عن حال تساوى المنتخب الأولمبى والدومينيكان ..كيف يتم فض اشتباك التأهل لربع النهائى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، مباراة حاسمة فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتصدر منتخب اسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه منتخب مصر فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان بنقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط .. ويمتلك الفراعنة أكثر من فرصة للصعود إلى الدور الثاني فى حالة الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الماتادور الإسبانى.

أما فى حالة خسارة منتخب مصر وفوز الدومينيكان على أوزبكستان وتساوى مصر والدومينيكان فى الرصيد بـ4 نقاط، تحسم مجموعة من الشروط التأهل فى حالة التساوى فى النقاط هى على الترتيب كالتالى: فارق الأهداف ثم الأكثر تسجيلا للأهداف ثم اللعب النظيف الذى يتمثل فى عدد حالات الإنذار والطرد.

ويدير مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام اسبانيا اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة بالدور الأول لأولمبياد باريس 2024 طاقم تحكيم كندى.

ويتكون الطاقم الكندى من: حكم ساحة: الكندي درو فيشر،المساعد الأول: الكندي مايكل بارفيجن، المساعد الثاني: الكندي لياس عرفة، الحكمة الرابعة: الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.