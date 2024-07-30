شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة منتخب الطائرة الشاطئية سيدات أمام إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس رامى ناجىالثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:29 م
حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضور ومؤازرة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات بمشاركة الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي، مواجهة الجولة الثانية ضد منتخب إيطاليا الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، فى اولمبياد باريس
وكان منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات خسروا مواجهة الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل بنتيجة (2-0).
وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي دعاء الغباشي، ومروة مجدي.
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