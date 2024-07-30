شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ دراسة مباريات البنك لتعويض هزيمة الدور الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى دراسة مباريات البنك بالدوري المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة طارق مصطفى لضمان تعويض هزيمة الدور الاول حينما فاز البنك على المارد الاحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

يواجه الأهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها برباعية مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 65 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

تعد مباراة الاهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.