شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز عقوبة مضاعفة لـ"أفشة" بسبب تكرار الاعتراض على كولر والان مع تفاصيل الخبر

يجهز خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهلى عقوبة مالية مضاعفة للاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق بسبب تكرار الاعتراض على قرارات الجهاز الفنى للفريق.

وكان المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد استبدل أفشة ورضا سليم في الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدوري.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفني، ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، في إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان أفشة قد دخل في أزمة سابقة مع كولر بعد مباراة مازيمبي الكونغولي بـ دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيا والدفع بزميله إمام عاشور بعد فترة غياب بسبب الإصابة إلى جانب نشوب أزمة أخرى مع المدرب على خلفية تصريحاته التلفزيونية حول المدرب وزملائه بالفريق.

يواجه الأهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها برباعية مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الاهلى المركز الأول بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 65 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

تعد مباراة الاهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بـ جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.