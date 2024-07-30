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فرق 2016 ب ، 2017 ، 2018

وجاء تشكيل القطاع على النحو التالي :

وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية