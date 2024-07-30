شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:59 ص
وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.
وجاء تشكيل القطاع على النحو التالي :
عباس نور الدين : رئيس قطاع الناشئين والبراعم.
محمد معوض : مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.
عماد الدين محمد " عماد العمدة " : مشرف فرق مرحلة الجمهورية.
السيد الناغي : مشرف مدربي حراس المرمى.
محمد المنصوري : المدير الإداري للقطاع.
إبراهيم الصفتي : مسئول شئون اللاعبين.
فريق " 2005 "
هيثم الشامي: مدرب عام.
محمد خليفة: مدرب.
فريق " 2007 "
عمرو الشموتي : مدرب عام.
محمود حسين: مدرب.
فريق " 2009 "
أحمد نبيه : مدرب عام.
هشام حمزة : مدرب.
فريق " 2010 "
وائل الجبالي: مدرب عام.
أحمد صلاح الدين: مدرب.
فريق " 2011 "
أحمد يوسف: مدرب عام.
محمد مرسي: مدرب.
محمد عجيزة: محلل أداء لقطاع الناشئين.مدربي مرحلة البراعم :
فريق " 2012 "
طارق مبروك: مدرب عام.
فريق " 2013 "
وائل حسني: مدرب عام.
فريق " 2014 "
هاني قطب: مدرب عام.
فريق " 2015 "
السيد عبد اللطيف: مدرب عام.
فريق " 2016 "
السيد متولي: مدرب عام.
أحمد أمين: مساعد مدرب بمرحلة البراعم.المرحلة التعليمية برسوم شهرية
فرق 2016 ب ، 2017 ، 2018
محمد أحمد عبد الواحد: مدرب
عمرو أشرف عبد اللاه: مدرب
حسن أشرف أنور: مساعد مدرب
محمد أحمد حجازي: مساعد مدربمدربي حراس المرمى :
إبراهيم صبح: مدرب فريق 2005.
طارق الشناوي: مدرب فريق 2007.
أيمن غريب: مدرب فريق 2009.
أيمن علي : مدرب فريقي 2010 ، 2011
خالد رضوان: مدرب مرحلة البراعم.
فارس البدري: مدرب المرحلة التعليمية.الجهاز الطبي :
علاء الدين سالم: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2005.
وليد طه: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2007.
محمد حبيشي: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2009.
يحيى زكريا: أخصائي علاج طبيعي لفريقي 2010 ، 2011.
محمد أحمد عبد الباري : أخصائي علاجي لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.الجهاز الإداري :
علي الشحات : إداري فريق 2005.
السيد الجراحي: إداري فريق 2007.
السيد شعيب: إداري فريق 2009.
السيد عبد الرحمن عبد السلام: إداري فريقي 2009 ، 2010 .
عبد الغفار شاهين: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.
محمد مجدي عامر: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.
المسئول المالي: عادل فؤاد.
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