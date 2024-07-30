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المصري يُعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:59 ص

وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.

وجاء تشكيل القطاع على النحو التالي :

عباس نور الدين : رئيس قطاع الناشئين والبراعم.
محمد معوض : مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.
عماد الدين محمد  " عماد العمدة " : مشرف فرق مرحلة الجمهورية.
السيد الناغي : مشرف مدربي حراس المرمى.
محمد المنصوري : المدير الإداري للقطاع.
إبراهيم الصفتي : مسئول شئون اللاعبين.

مدربي قطاع الشباب والناشئين :

فريق " 2005 "
هيثم الشامي: مدرب عام.
محمد خليفة: مدرب.

فريق " 2007 "
عمرو الشموتي : مدرب عام.
محمود حسين: مدرب.

فريق " 2009 "
أحمد نبيه : مدرب عام.
هشام حمزة : مدرب.

فريق " 2010 "
وائل الجبالي: مدرب عام.
أحمد صلاح الدين: مدرب.

فريق " 2011 "
أحمد يوسف: مدرب عام.
محمد مرسي: مدرب.

محمد عجيزة: محلل أداء لقطاع الناشئين.

مدربي مرحلة البراعم :

فريق " 2012 "
طارق مبروك: مدرب عام.

فريق " 2013 "
وائل حسني: مدرب عام.

فريق " 2014 "
هاني قطب: مدرب عام.

فريق " 2015 "
السيد عبد اللطيف: مدرب عام.

فريق " 2016 "
السيد متولي: مدرب عام.

أحمد أمين: مساعد مدرب بمرحلة البراعم.

المرحلة التعليمية برسوم شهرية

فرق 2016 ب ، 2017 ، 2018

محمد أحمد عبد الواحد: مدرب

عمرو أشرف عبد اللاه: مدرب

حسن أشرف أنور: مساعد  مدرب

محمد أحمد حجازي:  مساعد مدرب

مدربي حراس المرمى :

إبراهيم صبح: مدرب فريق 2005.

طارق الشناوي: مدرب فريق 2007.

أيمن غريب: مدرب فريق 2009.

أيمن علي : مدرب فريقي 2010 ، 2011

خالد رضوان: مدرب مرحلة البراعم.

فارس البدري: مدرب المرحلة التعليمية.

الجهاز الطبي :

 علاء الدين سالم: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2005.

وليد طه: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2007.

 محمد حبيشي:  أخصائي علاج طبيعي لفريق 2009.

 يحيى زكريا:  أخصائي علاج طبيعي لفريقي  2010 ، 2011.

 محمد أحمد عبد الباري : أخصائي علاجي لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.

الجهاز الإداري :

علي الشحات  : إداري فريق 2005.

السيد الجراحي: إداري فريق 2007.

السيد شعيب: إداري فريق 2009.

 السيد عبد الرحمن عبد السلام: إداري فريقي 2009 ، 2010 .

عبد الغفار شاهين: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

 محمد مجدي عامر: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

المسئول المالي: عادل فؤاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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