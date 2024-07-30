شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر: توقيت منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد باريس غير موفق من اللجنة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب الفراعنة قدم أداء قويا أمام منتخبي بولندا وإيطاليا رغم الخسارة في المواجهتين إلا أن منتخب الطائرة يلعب برجولة وقوة فى أولمبياد باريس.

واعترف ياسر قمر أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لم تحسن تحديد التوقيت السليم لخوض المباريات، مؤكداً أن أداء مباريات كبيرة وصعبة الساعة التاسعة صباحاً قرار غير موفق من اللجنة المنظمة ويزيد من صعوبة الموقف أمام المنتخبات المشاركة.



وقال ياسر قمر لا نبحث عن أعذار ولكن بالفعل توقيت المباريات صعب ولم نتعرض له من قبل.



واوضح رئيس اتحاد كرة الطائرة أن منتخب مصر امامة اختبار غاية في الصعوبة امام منتخب البرازيل يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.



وخسر صباح اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال أمام نظيره إيطاليا بنتيجة 3/0 في المباراة الثانية له بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/16

25/20

ويتواجد المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المجموعة الثانية رفقة منتخبات بولندا، إيطاليا والبرازيل.

وتشمل قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، 13 لاعبًا بواقع 12 أساسيين وواحد احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبدالرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي.



وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.