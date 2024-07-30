شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الناشئين بالنادي المصري يتعاقد مع اللاعب آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

أتم قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع إجراءات التعاقد مع آسر أحمد لاعب فريق الشبان المسلمين تحت 15 عامًا " الفئة العمرية "2009" والذي يشغل مركزي الظهير الأيسر ولاعب خط الوسط الأيسر.

يأتي هذا التعاقد في إطار خطة مجلس إدارة المصري وقطاع الناشئين بالنادي والتي تهدف لضم المواهب المتميزة من ابناء بورسعيد القادرين على نيل شرف تمثيل الفريق الأول بالقلعة الخضراء في المستقبل القريب.

ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .