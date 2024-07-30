شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر وبتسوانا 6 و10 سبتمبر المقبل بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" ، يومى 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التى تستضيفها المغرب ديسمبر 2025.

وينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يعتزم تقديم موعد المعسكر ليقام نهاية أغسطس، كما اعتاد في التوقفات الماضية؛ لخلق حالة من الانسجام فى المعسكر بين اللاعبين، لكن رغبة حسام حسن تصطدم بموعد انتهاء الدوري والمقرر له حسب جدول رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل، وهو ما يشكل صعوبة في تقديم موعد المعسكر حتى يحصل اللاعبون على راحة.