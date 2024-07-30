شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد لاعب فاركو على رادار الزمالك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمود جهاد لاعب فريق فاركو دائرة اهتمامات مسئولو الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، وخاصة في ظل سنه الصغير، خاصة وأنه مواليد 2001.

ويلعب محمود جهاد في مركز خط الوسط ، ويتميز بصغر سنه، ومستواه المميز حيث شارك في معسكر المنتخب الاولمبى قبل أولمبياد باريس.

وتم عرض أرقام اللاعب على البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق، ليبدى رأيه في الصفقة ، وحال موافقته يتم التفاوض رسميا مع فاركو لضم محمود جهاد.

وكان الزمالك طلب ضم اللاعب فى يناير الماضى، وكان هناك خلاف حول المقابل المادى المعروض من قبل الزمالك لضم اللاعبين.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، على راحة من التدريبات، بقرار من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، وذلك بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

