شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري.. أبو على وماييلى يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

استطاع وسام أبو على لاعب الأهلى أن يتقاسم صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 14 هدف لكل منهما ، حيث اقترب الأهلي من حصد اللقب بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن اللقاءات المؤجلة الجولة التاسعة عشرة في الدوري المصري الممتاز "دورى نايل"، وسجل كل من عمر كمال وإمام عاشور "هدف" ووسام أبو علي هدفين" لصالح الأهلي، وتكفل أحمد القندوسي بتسجيل هدف سيراميكا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الاثنين كالتالي:

1.وسام أبو علي - 14 هدفا

2.فيستون ماييلي - 14 هدفا

3.حسام أشرف - 12 هدفا

4.مابولولو - 11 هدفا

5.ياو أنور - 11 هدفا

6.صديق أوجولا - 11 هدفا

7.محمد سالم - 10 أهداف

8.حسام حسن - 10 أهداف

9.مصطفى زيكو - 10 أهداف

10.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، بعد وصوله للمساهمة التهديفية رقم 19 خلال 16 مشاركة، بعدما تألق بشدة في مباراة سيراميكا وسجل هدفين وصنع آخرين، وحصل على جائزة رجل المباراة للقاء الثالث على التوالي عن جدارة واستحقاق.

وجاء على صفحة الأهلي الرسمية: "وسام أبو علي.. هداف الدوري.. 16 مباراة.. 19 مساهمة تهديفية.. 14 هدفا.. 5 تمريرات حاسمة".