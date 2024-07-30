شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد واقعة الاعتراض: كنت حاسس بالإحباط.. ولحظة غضب وراحت لحالها والان مع تفاصيل الخبر

أوضح محمد مجدى أفشة لاعب النادى الاهلى أسباب شعوره بالغضب عقب استبداله فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدوري.

وقال أفشة عبر حسابه على انستجرام :"حابب اوضح حاجه علشان للاسف بعض الناس هيبدء يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطه، أنا امبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي وكنت حاسس اني محبط جدا ومعملتش حاجه للفرقه خاصه اني بدأت الماتش وكانت حابب يكون ليا اضافه ، ايام اللعيب او الرياضي عموما بيبقي فيها حاجات محبطه زي كده ، أنا حتي نشرت احصائيه فيها صفر صناعة وصفر تسجيل ، عندي أفضل من کده اکید ، مصدرش مني اي شيء ناحيه الجهاز الفني الي طبيعي يغير ويبدل واللاعيب لازم يحترم قراره تحت اي وضع ، ولا حتي الكابتن خالد بيبو الي في لحظتها قلتله مفيش اي حاجه وقعدت وهديت .. معلش لحظه غضب وراحه ل حالها وان شاء الله الجاي افضل".

وكان المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد استبدل أفشة ورضا سليم في الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدوري.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفني، ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، في إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان أفشة قد دخل في أزمة سابقة مع كولر بعد مباراة مازيمبي الكونغولي بـ دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيا والدفع بزميله إمام عاشور بعد فترة غياب بسبب الإصابة إلى جانب نشوب أزمة أخرى مع المدرب على خلفية تصريحاته التلفزيونية حول المدرب وزملائه بالفريق.

يواجه الأهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها برباعية مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 65 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

تعد مباراة الاهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.