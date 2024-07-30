شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم معسكره التدريبى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى اليوم الثلاثاء منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى ، معسكره التدريبى المغلق الذى أقيم فى الإسكندرية استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم.



وأبدى مصطفى لطفى ارتياحه للمستوى البدنى والفنى للاعبين خلال المعسكر واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية التى وضعها لتطوير قدرات اللاعبين.

وأكد لطفى أن العناصر الجديدة التى تم ضمها قدمت مستوى إيجابي وظهرت بصورة قوية لحجز مكان في التشكيلة التى ستشارك فى المباريات الفترة المقبلة.



ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية خطة تجهيز المنتخب للبطولة الأفريقية القادمة وتوفير كافة الامكانيات والدعم للاعبين والجهاز الفنى من أجل حصد اللقب والتأهل إلى كأس العالم المقبلة للمرة الثانية فى تاريخ اللعبة.



اختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا وهم فى حراسة المرمى كلا من عبد العزيز صباح ،محمد السيد ،ابراهيم حسن، أحمد حمدى ،يوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير ، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد، عبدالرحمن الشافعى ،اسماعيل بهجت ،كريم سيد، محمد عبدالنبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طة، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، عبدالرحمن حميدو، محمد السيد صنارة والسيد حمدى القابو.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ،محمد فوزى مدرب حراس المرمى ،الدكتور محمد أكمل طبيبا ،عباس حسانين المدلك ،مؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مدير المهمات.