اخبار الرياضه

عقوبة مضاعفة لـ"أفشة" بسبب تكرار الاعتراض على كولر

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "اليوم السابع"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يجهز عقوبة مالية مضاعفة للاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق بسبب تكرار الاعتراض على قرارات الجهاز الفنى للفريق.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفني، ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، في إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد استبدل أفشة ورضا سليم في الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدوري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا