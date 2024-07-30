عقوبة مضاعفة لـ"أفشة" بسبب تكرار الاعتراض على كولر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "اليوم السابع"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يجهز عقوبة مالية مضاعفة للاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق بسبب تكرار الاعتراض على قرارات الجهاز الفنى للفريق.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفني، ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، في إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قد استبدل أفشة ورضا سليم في الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدوري.