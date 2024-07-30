صراع بين الاهلي والزمالك لضم نجم فيوتشر

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع الكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر فريق فيوتشر، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث مسئولو الأحمر عن لاعب ظهير أيسر؛ وذلك لتعويض غياب علي معلول الذي أصيب بقطع في وتر أكيلس، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

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وتواصل مسئولو الأحمر مع نظرائهم في فيوتشر لمعرفة موقفهم من رحيل اللاعب، حيث أبدوا ترحيبًا مبدأيًا ببيع اللاعب أو خروجه على سبيل الإعارة حال وصول عرض مالي مناسب.

وكان مسئولو الزمالك قد فتحوا أيضًا خط المفاوضات مع نظرائهم في نادي مودرن فيوتشر، من أجل ضم اللاعب خلال الفترة القادمة.

وكان الاهلي قد ضم يوسف أيمن خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة القادمة.

وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد 72 نقطة، حصدها من 28 مباراة.