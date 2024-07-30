ميكالي يعلن تشكيل مصر لمواجهة إسبانيا بأولمبياد باريس 2024

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة إسبانيا اليوم في تمام الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

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وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة إسبانيا كالتالي..

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الديبس.

خط الوسط: محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، محمد النني.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي الجابري، محمود صابر، أحمد عاطف، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق وبلال مظهر

وتعادل المنتخب الأوليمبي في الجولة الأولى أمام نظيره الدومنيكان من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب أوزباكستان بهدف دون رد. .

وكان محمود صابر قد غاب عن مبارتي الدومنيكان وأوزباكستان بسبب إيقافه، وذلك بعد طرده في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب في النسخة الأخيرة..