أفشة يكشف حقيقة اعتراضه على كولر بعد تغييره في مباراة سيراميكا

كشف محمد مجدي أفشة حقيقة اعتراضه على قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كولر، خاصة بعد استبداله أمس في مباراة سيراميكا كيلوباترا بالدوري المصري.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “حابب أوضح حاجه علشان للأسف بعض الناس هيبدأ يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطى”.

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وأضاف: ” أنا إمبارح بعد التغيير كنت زعلان جدًا جدًا من نفسي وكنت حاسس إي محبط جدًا ومعملتش حاجه للفرقة خاصة إني بدأت الماتش وكانت حابب يكون ليا إضافة”.

وأضاف: “أيام اللعيب أو الرياضي عمومًا بيبقي فيها حاجات محبطة زي كده، أنا حتي نشرت إحصائيه فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندي أفضل من کده أکید”.

وتابع: ” لم يصدر مني أي شيء ناحية الجهاز الفني إللي طبيعي يغير ويبدل واللاعب لازم يحترم قراره تحت أي وضع”.

واختتم: “حتي الكابتن خالد بيبو إللي في لحظتها قلتله مفيش أي حاجه وقعدت وهديت، معلش لحظه غضب وراحت لحالها وإن شاء الله الجاي أفضل”.