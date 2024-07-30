كولر يطلب رحيل نجم الاهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على الإطاحة بمحمد مجدي أفشة من النادي خلال الفترة القادمة.

وكان أفشة قد أبدى غضبه واعتراضه على قرار المدرب السويسري بعد استبداله في مباراة الاهلي أمس أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وطلب كولر من إدارة النادي الاهلي الموافقة على عروض رحيل أفشة عن الفريق خلال الفترة القادمة، وضم لاعب جديد بدلًا منه في وسط الملعب.

وكان أفشة قد وصلع عرض من نادي الوحدة السعودي، وذلك لضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل حصول إدارة الأحمر على 600 الف دولار، فيما يحصل اللاعب على راتب مليون و200 الف دولار في الموسم.

وحقق الأحمر الفوز أمس على نظيره سيراميكا كيلوباترا برباعية مقابل هدف ، ليرتقي الفريق لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها من 28 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 69 نقطة، حصدها من 30 مباراة.