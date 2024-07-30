قبل ندى حافظ.. 7 لاعبات شاركن في الأولمبياد أثناء الحمل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

على منصة تتويج منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024، تنافس لاعبتان أمام الجميع، ولكن في الحقيقة كان هناك ثلاثة أشخاص على المنصة، بهذه الكلمات أعلنت اللاعبة المصرية ندى حافظ، مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل بالشهر السابع.

وتغلبت ندى على اللاعبة الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي في دور الـ32 فردي سيدات في سلاح السابر، ولكنها ودعت أولمبياد باريس من دور الـ16، بالهزيمة من الكورية الجنوبية جيون هايونج 15-7، لتخرج بعدها وتعلن عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، المشاركة في المسابقة وهي حامل.

وكتبت ندى: "لاعبة أولمبية حامل في الشهر السابع، ما يبدو لك وكأنه لاعبتان على منصة التتويج، في الواقع كنا ثلاثة، كنت أنا ومنافستي وطفلي الذي لم يولد بعد، واجهت أنا وطفلي قدرًا لا بأس به من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، إن رحلة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى النضال من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من شاقة، مهما كان الأمر يستحق ذلك".

وسبق ندى العديد من لاعبات المشاركات في الأولمبياد وهن حوامل، حتى أن اللجنة المنظمة لهذه الدورة وفرت حضانة في المدينة الأولمبية للأمهات المشاركات.

الماليزية نور سورياني

وشاركت الماليزية نور سورياني (29 عاما آنذاك) في منافسات الرماية أولمبياد لندن 2012 وهي بالشهر الثامن من حملها في طفلها الأول، وقالت عن هذا الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة الأنباء الكويتية: "سأتحدث الى الجنين قبل دخولي المنافسة وأطلب منه بلطف عدم الحركة والبقاء هادئا لمدة ساعة وربع فقط".

الأمريكية هيذر بيرجسدا

وشاركت الأمريكية هيذر بيرجسدا في مسابقة التزلج بأولمبياد بيونج تشانج في كوريا الجنوبية 2018، وهي حامل في شهرها الأول وتمكنت من الفوز بالميدالية الفضية، وفقا لمقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للأولمبياد بعنوان "رياضيات فازن بميداليات أولمبية أثناء الحمل".

وذكر موقع أخبار وطقس "WXII 12"، أن بيرجسدا تزوجت من جوريت لاعب التزلج السريع، والفائز بميداليتين أولمبيتين في أولمبياد سوتشي 2014.

الكندية كريستي موري

وتمكن لاعبة الكيرلينج الكندية كريستي موري من الفوز هي الأخرى بالميدالية الفضية في أولمبياد فانكوفر 2010، أثناء حملها في الشهر الخامس.

الأمريكية ليزا براون ميلر

وفي نفس مقطع الفيديو الذي نشره حساب الأولمبياد، كانت لاعبة هوكي الجليد الأمريكية ليزا براون ميلر، من ضمن هؤلاء الرياضيات، وشاركت ليزا في أولمبياد 1998 وفازت بالميدالية الذهبية، لكنها لم تكن تعلم أنها تلعب وهي حامل.

الأمريكية ميشيل جرانجر

شاركت ميشيل جرانجو في منافسات سوفتبول بأولمبياد أتالانتا 1996، وتمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية وهي حامل في شهرها الثالث.

الهولندية أنكي فان جرونسفين

وفي أولمبياد أثينا 2004، تمكنت لاعبة ترويض الفروسية الهولندية أنكي فان جرونسفين من تحقيق الميدالية الذهبية وهي حامل بالشهر الربع.

كاترينا إمونز

وفازت التشيكية كاترينا إمونز بالميدالية الذهبية في الرماية بأولمبياد بكين 2008، أثناء الشهر الأول من حملها، وحطمت الرقم القياسي الأولمبي، بعد أربع سنوات من فوزها بالميدالية البرونزية في المسابقة نفسها.

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