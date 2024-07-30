بعد سهرة مع صديقها.. البرازيل تطرد بطلتها الأولمبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قررت اللجنة الأولمبية البرازيلية ترحيل أحد لاعبيها إلى بلادها واستبعادها من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن اللجنة الأولمبية قررت ترحيل لاعبة السباحة آنا فييرا بعد مغادرتها القرية مع زميلها السباح جابرييل سانتوس دون إذن يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت التقارير أن المسؤولين كشفوا قيام فييرا وزميلها بتلك الرحلة، بالخروج في سهرة ليلية، بعدما نشر الثنائي صورا لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت اللجنة بتوجيه تحذيرات لسانتوس بينما تقرر استبعاد فييرا من الفريق، بعدما تصرفت "بطريقة غير محترمة وعدوانية" عندما تم مواجهتها بخطئها، حسب التقارير الصحفية.

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