برعاية كوكاكولا.. كيف حل مجلس الزمالك أزمته بـ 70 مليون جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات اللاعبين خلال الساعات الماضية في ظل الأزمة المالية التي كان يعاني منها الفريق.

وعلم موقع الخليج 365، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، استطاع الخروج من أزمته المادية، بالحصول على قرض جديد خلال الساعات الماضية بقيمة 70 مليون جنيه.

وأكد مصدر مطلع، أن المجلس حصل على القرض بضمان شركة الرعاية الجديدة "كوكاكولا"، بقيمة 70 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قام بسداد 29 مليون جنيه، مستحقات اللاعبين المتبقية، بجانب سداد 23 مليون جنيه لألعاب الصالات، فرق اليد والطائرة والسلة.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك، تلقى الخسارة أمس الثلاثاء، من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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