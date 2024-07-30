أولمبياد باريس.. منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتلقى الهزيمة الثانية على يد إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

خسر المنتخب الوطني المصري لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية من نظيره الإيطالي بنتيجة 2\0 في بطولة دورة الألعاب الأفريقية التي تقام حاليا في باريس.

ويتكون الفريق المصري للكرة الشاطئية من دعاء الغباشي ومروة عبد الهادي، حيث خسروا بشوطين مقابل لا شيء بنتيجة 21 / 16 و21 / 10 أمام نظيره الإيطالي، الذي تكون من مارتا مينيجاتي وفالنتينا جوتاردي، في الجولة الثانية للمجموعة.

وتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، بفارق نقطة أمام الفريق المصري، صاحب المركز الثالث مؤقتا.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية للفراعنة بعد الهزيمة من البرازيل بنفس النتيجة في الجولة الأولى.

اقرأ أيضا:

"رغم إنفاق 1.4 مليار يورو".. استمرار أزمة تلوث مياه نهر السين في أولمبياد باريس

وزير الشباب والرياضة يكشف أسباب توقعات اللجنة الأولمبية بهزيمة لاعبي مصر