ورم في العمود الفقري ينهي رحلة لاعبة برازيلية في أولمبياد باريس.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في مباراة بمنافسات سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024، سقطت البرازيلية ناتالي مولهاوزن (38 عاما) على الأرض، بعد معاناتها من صعوبة من التنفس، لتنقل إلى خارج الصالة، موعدة المنافسة، بعد الهزيمة من الكندية روين شياو بنتيجة 15-11.

وشُخصت ناتالي مولهاوزن، في فبراير الماضي، بورم في العمود الفقري، ولكنها رفضت الاستسلام وحاولت تمثيل بلادها في الأولمبياد، وأثناء مغادرتها قالت: "لا أجد ما أقوله، عليَّ الخضوع للجراحة".

وكادت اللاعبة ألا تشارك في المنافسات، لتدهور حالتها الصحية خلال فترة التحضيرات ولكنها تلقت الرعاية الطبية، لتشارك في مباراة واحدة فقط من الدورة، وعاودتها المتاعب مرة أخرى، ومن المقرر أن تجري عملية جراحية، يوم الإثنين المقبل.

وولدت مولهاوزن في مدينة ميلانو الإيطالية لأب ألماني وأم إيطالية، من أصول برازيلية وتصنف الخامسة في سيف المبارزة.