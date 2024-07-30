"الزمالك لم يخسر بالأمس".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على خسارة الأبيض أمس الإثنين من فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "الزمالك لم يخسر بالأمس مكاسبه كثييرة جدا، وراجعوا شريط المباراة، وعلى جماهير الزمالك الحبيبة الصبر".

وكان الزمالك خسر أمس من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

اقرأ أيضا:

برعاية كوكاكولا.. كيف حل مجلس الزمالك أزمته بـ 70 مليون جنيه؟