"مباراة الحسم".. تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إسبانيا في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيله لمواجهة إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى، حمزة علاء

خط الدفاع، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة

خط الهجوم، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة إسبانيا، لحسم تأهله إلى الجولة المقبلة من مسابقات كرة القدم في أولمبياد باريس، بعد التعادل سلبيا مع الدومينيكان والفوز على أوزبكستان بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث الدومينيكان بنقطة، وفي المركز الأخير أوزبكستان، دون نقاط.

ويتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور المقبل في الحالات التالية، الفوز وتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، التعادل والوصول إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، وفي حالة هزيمة منتخب مصر، يمكنه التأهل في حالة تعادل أو خسارة الدومينيكان.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تنقل مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024، على قناتي بي إن سبورتس 2 والرياضية المغربية، ويعلق علي محمد علي على اللقاء عبر قناة بي إن.

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