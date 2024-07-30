"ولا حتى كابتن بيبو".. أول تعليق لـ أفشة بعد خروجه غاضبا ويكشف ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على واقعة خروجه غاضبا بعد استبداله في مواجهة الأحمر أمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس الإثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف، وشهدت استبدال أفشة في الشوط الثاني، وهو ما أدى لاعتراضه.

وكتب أفشة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "حابب أوضح حاجة عشان للأسف بعض الناس هيبدأ يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطة".

أضاف: "أنا امبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي، وكنت حاسس إني محبط ومعملتش حاجة للفرقة خاصة وأني بدأت الماتش وكان نفسي يبقى ليا بصمة".

أكمل: "أيام اللاعب أو الرياضي عموما بيكون فيها حاجة محبطة زي كدا، أنا حتى نشرة إحصائية فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، وعندي أفضل من كدا كتير".

وأوضح: "مصدرش مني أي حاجة تجاه الجهاز الفني، اللي طبيعي يغير ويبدل واللاعب لازم يحترم قراره تحت أي وضع، ولا حتى كابتن خالد بيبو اللي في لحظتها قولتله محصلش حاجة وقعدت وهديت".

وأتم تصريحاته: "معلش لحظة غضب وراحت لحالها، وإن شاء الله اللي جاي أفضل".

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