"فأر يهاجم أحد الصحفيين".. 4 أزمات تثير الجدل في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لا تزال أزمة تلوث مياه نهر السين تواجه فرنسا في أولمبياد باريس 2024، على الرغم من أنها حاولت حلها مبكرا قبل ضربة البداية، بصرف ما يقرب من 1.4 مليار يورو، في العقد الماضي، لتنظيف المياه وتحسين نظام الصرف وبناء مرافق جديدة.

وظهرت مشكلة تلوث مياه نهر السين قبل انطلاق أولمبياد باريس، لذلك قررت عمدة باريس آن هيدالجو السباحة في النهر، لتثبت صلاحيته للمسابقات، وشاركها رئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس توني إستانغيت ومحافظ منطقة العاصمة مارك جيوم.

وألغيت تمارين مسابقة الترياثلون، يومي الأحد والإثنين، كما تقرر إلغاء المسابقة المقرر لها اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، بسبب تلوث مياه النهر.

أُسْرة من ورق

وتكررت الشكاوى منذ اليوم الأول لأولمبياد باريس، من اللاعبين المشاركين، بسبب الأسرة المصنوعة من الورق المقوى، ونشرت الرياضية الأسترالية تيلي كارينز مقطع فيديو من داخل غرفتها في المدينة الرياضية، يظهر شكل السرير.

نقص الطعام في القرية الأولمبية

واشتكى الرياضيون في أولمبياد باريس 2024، من نقص الطعام في القرية الأولمبية، كذلك بطء إعادة تخزين بعض الأطعمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وانتقد لاعبو فريق الهوكي الألماني، جوده الطعام في القرية، وقال اللاعب كريستوفر رور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "الطعام كارثي، هذا أقل ما يمكن قوله".

فيما يجد لاعب تنس الطاولة ديمتري أوفتشروف الصعوبة في الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى أماكن المنافسة، وقال: "التنقلات صعبة، لا أعتقد أنني جربت أمرا مثل هذا".

ووصلت أزمة الطعام إلى منتخب مصر لكرة اليد، وقال كريم هنداوي حارس الفراعنة في الأولمبياد: "نواجه صعوبات، لأن القرية الأولمبية في كثير من الأوقات لا يكون بها مياه أو طعام، وأسير نحو نصف ساعة للحصول على الطعام، وهذا شيء غريب".

الفئران تثير الذعر في الأولمبياد

شهد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، عاصفة وأمطار غزيرة، تسببت في خروج نحو 6 ملايين فأر من مكانها تحت الأرض، وفقا لصحيفة ديلي ستار، التي ذكرت أنها هاجمت أحد الصحفيين، أثناء تناوله العشاء.

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