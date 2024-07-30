أولمبياد باريس.. منتخب سيدات سلاح السيف يخسر من إيطاليا ويفقد المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

خسر منتخب مصر للسيدات مواجهة الدور ربع النهائي منافسات سلاح السيف ضد نظيره الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

وفقد المنتخب المصري فرصة الحصول على ميدالية، بعدما توقفت رحلته في البطولة، بالخسارة (26-39) في مجموع المواجهات الـ9 التي جمعت المنتخبين.

ويخوض المنتخب المصري للسيدات مواجهة ترتيبية أمام أوكرانيا في وقت لاحق لتحديد المراكز من 5 إلى 8.

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