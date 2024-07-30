شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات حماسية لمنتخب سلاح الشيش للسيدات بالقرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

خاض منتخب سلاح الشيش للسيدات تدريباته صباح اليوم في صالة التدريب بالقرية الأولمبية في باريس استعدادا لمنافسات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وشهدت التدريبات حماس شديد من اللاعبات يارا الشرقاوي، وسارة حسني، وملك حمزة، ونهى هاني بقيادة كابتن ماهر حمزة.

وتقام منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات يوم الخميس القادم الموافق الأول من أغسطس في صالة جراند باليه Grand Palais في تمام الساعة 11.50 حيث يواجه منتخب مصر نظيره الايطالي في اولى مباريات الفريق.

وقد عبرت لاعبات الفريق عن اهمية وجود ملاعب للتدريب داخل القرية الأولمبية مما يساهم في زيادة التركيز.



منتخب السلاح



السلاح فى القرية الاولمبية



تدريب السلاح



تدريبات السلاح