شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمنتخب مصر الأولمبى وإسبانيا.. زيزو وكوكا أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به مباراة اسبانيا بعد قليل في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يضم التشكيل كل من في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويتصدر منتخب اسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه منتخب مصر فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان بنقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط .. ويمتلك الفراعنة أكثر من فرصة للصعود إلى الدور الثاني فى حالة الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الماتادور الإسبانى.



أما فى حالة خسارة منتخب مصر وفوز الدومينيكان على أوزبكستان وتساوى مصر والدومينيكان فى الرصيد بـ4 نقاط، تحسم مجموعة من الشروط التأهل فى حالة التساوى فى النقاط هى على الترتيب كالتالى: فارق الأهداف ثم الأكثر تسجيلا للأهداف ثم اللعب النظيف الذى يتمثل فى عدد حالات الإنذار والطرد.



ويدير مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام اسبانيا طاقم تحكيم كندى ، ويتكون الطاقم الكندى من: حكم ساحة: الكندي درو فيشر،المساعد الأول: الكندي مايكل بارفيجن، المساعد الثاني: الكندي لياس عرفة، الحكمة الرابعة: الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.