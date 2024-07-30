شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحسم الأهلي لقب درع الدوري رسمياً ؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو على صوت حسم لقب الدوري، خاصة بعدما واصل النادي الأهلي انتصاراته في المسابقة المحلية وبات قريباً من الاحتفاظ بالدرع للعام الثاني على التوالي، عقب تغلبه على سيراميكا في الجولة 19 والمؤجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد تمسكه بقمة جدول الترتيب.

س: ماذا قدم الأهلي في الدوري حتى الآن؟ ج:يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 72 نقطة، حصدها المارد الأحمر بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 65 هدفاً واستقبلت شباكه 24. س: ما هي المباريات المتبقية للأهلي؟ ج:يتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات في منافسات الدوري بالموسم الجاري، وهي:- البنك الأهلي: 1 أغسطس- المقاولون العرب: 4 أغسطس- سموحة: 8 أغسطس- زد: 11 أغسطس- انبي: 14 أغسطس- مودرن سبورت: 17 أغسطس س: ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري؟ ج:يحتاج النادي الأهلي إلى حصد 9 نقاط فقط، أي الفوز في 3 مباريات من أصل 7 لقاءات متبقية بالدوري، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 81، وهي النقطة التي لا يستطيع بيراميدز، المنافس الأقرب للأهلي، اللحاق بها حال الفوز بجميع مبارياته. س: ما هي المباراة التي قد تشهد تتويج الأهلي باللقب؟ ج:قد يحتفل النادي الأهلي بالتتويج بالدوري بشكل رسمي في مباراة سموحة المقرر لها 8 أغسطس المقبل، وذلك حال فوزه على البنك الأهلي ثم المقاولون العرب وسموحة، دون انتظار نتائج بيراميدز في الدوري. س: ما هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب؟ ج:يحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز في مبارياته الأربعة المتبقية بالدوري وانتظار تعثر النادي الأهلي ليتمكن من العودة إلى المنافسة على اللقب، وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:- فاركو: 30 يوليو- زد: 4 أغسطس- الداخلية: 14 أغسطس- طلائع الجيش: 17 أغسطس