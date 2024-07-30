شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات سيف المبارزة أمام إيطاليا فى ربع نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:28 م

خسر منتخب سيدات سلاح سيف المبارزة أمام نظيره إيطالبا بنتيجة 39-26 فى دور ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

يضم منتخب سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.