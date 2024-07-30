شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات سيف المبارزة أمام إيطاليا فى ربع نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:28 م
خسر منتخب سيدات سلاح سيف المبارزة أمام نظيره إيطالبا بنتيجة 39-26 فى دور ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.
يضم منتخب سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.
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