شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سيف المبارزة ينافسن على المراكز الترتيبية من 5 لـ 8 بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:37 م

ينافسن سيدات سيف المبارزة على المراكز الترتيبية من 5 لـ 8 بمنافسات الفرق بعد الهزيمة من إيطاليا 39-26 في منافسات ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأوكراني في مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيدات : ناردين إيهاب وشرويت جابر وأية حسين.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.