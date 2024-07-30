شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز للاعبين: الأهلى لم يحسم الدوري ومن الوارد تعثره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، مع لاعبي فريقه قبل مواجهة فاركو المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد حري الحدود في الجولة 32 من بطولة الدوري.

وقال يورتشيتش خلال جلسته مع اللاعبين إن المنافسة علي لقب الدوري مازالت مستمرة ولم يحسم الأهلي التتويج الرسمي باللقب، مشيرا إلى أنه من الوارد تعثر المارد الأحمر في اي لقاء من لقاءاته المقبلة، وعلي بيراميدز أن يكون جاهزا لهذا السيناريو والذي قد يقلب الأمور رأسا على عقب.

وتابع مدرب بيراميدز حديثه مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في كل مباراة والعمل علي تحقيق الفوز والسير بنفس الاداء والمستوى وانتظار القدر الذي سيحسم الأمور.

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب الدوري في الوقت الحالي برصيد 72 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس