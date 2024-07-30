شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 30-7-2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، منتخب الطائرة يخسر أمام إيطاليا 3-0 بالأولمبياد، و السويحلى الليبى يفاوض يوسف أوباما لاعب الزمالك.

أولمبياد باريس.. منتخب الطائرة يخسر أمام إيطاليا 3-0

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره الإيطالى بنتيجة 3-0 فى ثان مواجهاته بأولمبياد باريس 2024، التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

السويحلى الليبى يفاوض يوسف أوباما لاعب الزمالك

دخل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دائرة اهتمامات مسئولي فريق السويحلى الليبى، للانضمام الى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية.

الأهلي يقترب من حسم صفقة ظهير أيسر أجنبي في الصيف الحالي

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي في الوقت الراهن مع ظهير أيسر أجنبي لتدعيم صفوف الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى للفريق لاسيما بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر اكيلس وحاجته لفترة طويلة قبل العودة للملاعب.

عبد الرحمن عبد الغنى يودع منافسات الجودو فى أولمبياد باريس

ودع عبد الرحمن عبد الغنى لاعبب منتخب الجودو، دورة الألعاب الأولمبية، التى نتقام بباريس بعد الخسارة فى منافسات دور الـ64 بدورة الالعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس.

عبد الخالق البنا يتأهل الى نصف نهائى فاينال C,D التجديف بأولمبياد باريس